Радостно ощущать, что тебя впереди что-то ожидает. Найти словосочетание со связью управление. Согласитесь, чем интереснее чужой рассказ, тем больше хочется самому отправиться в путь. Каким членом предложения является слово "ин...
Русский язык
Радостно ощущать, что тебя впереди что-то ожидает. Найти словосочетание со связью управление. Согласитесь, чем интереснее чужой рассказ, тем больше хочется самому отправиться в путь. Каким членом предложения является слово "интереснее"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. управление: ожидает тебя 2. скорее всего "интереснее" здесь является сказуемым. Составное именное сказуемое с нулевой связкой
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