Радостно ощущать, что тебя впереди что-то ожидает. Найти словосочетание со связью управление. Согласитесь, чем интереснее чужой рассказ, тем больше хочется самому отправиться в путь. Каким членом предложения является слово "ин...

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Радостно ощущать, что тебя впереди что-то ожидает. Найти словосочетание со связью управление. Согласитесь, чем интереснее чужой рассказ, тем больше хочется самому отправиться в путь. Каким членом предложения является слово "интереснее"

Автор: Гость