Пословицы на кыргызском языке

Другие предметы
Пословицы на кыргызском языке
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Абийирди жашиндан сакта-береги честь смолоду    Ага-тууган кимне жок, сыйлашпаса , жатча жок - У кого только нет родных и родичей но если не живут меж собой по-хорошему, они не равны даже чужакам                                       
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Размножение клетки по пунктам кратко!!!!
Ответить
Математика
Токарь и ученик изготовили 142 детали токарь работал 12 часов изготавливал 15 детале?? в час Сколько деталей в час изготавливал ученик если он рабо...
Ответить
Русский язык
Соберите из слогов слова а из слов загадку с отгадкой
Ответить
Окружающий мир
Листья комнатных растений нужно протирать для того чтобы
Ответить
Русский язык
Спиши слова ,разделив их на слоги для переноса ,подчеркни слова с разделительным Ь. ОГОНЬ ОГОНЬКИ ОКУНЬКИ ДЕРЕВЬЯ ПЕНЬКИ ПЕНЬ СОЛОВЬИ СЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ...
Ответить