Пословицы на кыргызском языке
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Пословицы на кыргызском языке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Абийирди жашиндан сакта-береги честь смолоду Ага-тууган кимне жок, сыйлашпаса , жатча жок - У кого только нет родных и родичей но если не живут меж собой по-хорошему, они не равны даже чужакам
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