Пожалуйста,напиште эссе на тему: под воздействие закона должны попадть все, а не ??олько избранные граждане

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Мы живем в обществе, нас окружают знакомые и незнакомые люди. У каждого из нас свои желания, потребности, которые могут не совпадать с интересами других. Для того чтобы в обществе был порядок, никто никому не мешал, чтобы все жили в мире и согласии, необходим инструмент, регулирующий отношения между людьми. И общество создало такой действенный и надежный инструмент, регулятор человеческих поступков. Это-закон. Закон - такое же замечательное изобретение человеческого разума, как колесо, швейная игла и хлеб. Что же такое закон? Я обратилась за помощью к словарям. Из них я узнала, что закон - это нормативно-правовой акт высшего представительного органа государственной власти, за нарушение которого человек несет юридическую ответственность. Закон обладает высшей юридической силой и направлен на регулирование важнейших интересов гражданина, общества и государства. Главным, основным законом нашей страны является Конституция РФ (принята 12 декабря 1993года). В ней записано самое главное - как организована власть, как эта власть действует, какие права есть у граждан нашей страны и какие обязанности на них возложены. Основным законом Республики Татарстан является Конституция РТ (принята 6 ноября 1992г.). Правила, которые в ней установлены, не противоречат тем, которые записаны в Конституции РФ. На основе и в соответствии с Конституцией издаются все остальные законы. Для чего же нужны законы? Я представила, а что будет, если вдруг все законы исчезнут из нашей жизни? Сначала многие люди, особенно дети, обрадуются. Можно будет не ходить в школу, ложиться спать в любое время, делать все, что тебе захочется, быть абсолютно свободным и не иметь никаких обязательств. Но через какое-то время станет ясно, что отсутствие законов приведет к беспорядку и хаосу в обществе. В таком обществе без законов будет страшно жить, в нем будет царить произвол и насилие, от которых не будет защиты. Кому мешают разумные законы? Преступникам, хулиганам, взяточникам, мошенникам. Они хотели бы, чтобы законы не имели силы или находились под их властью, а сами они безнаказанно бы грабили, убивали, присваивали чужое, властвовали над людьми. Древнегреческий философ Платон отмечал, что «там, где закон не имеет силы и находится под чьей-либо властью», неизбежна близкая гибель государства. Только там, указывал Платон, где закон – владыка над правителями, а они его рабы, возможны «спасение государства и все блага, какие только могут даровать государствам боги». «Где кончаются законы, там начинается тирания», - отмечал У.Питт. Законность похожа на плотину, которая сдерживает от произвола и беззакония. Древнегреческий философ Гераклит отмечал: « Народ должен защищать закон, как свой оплот, как охранительную свою стену». Много веков назад французский король Франциск 1 произнес слова, которые ныне стали уже знаменитыми. Он сказал: « Пусть торжествует правосудие, даже если погибнет мир». На первый взгляд эти слова звучат странно. Для чего же торжествовать правосудию, если погиб мир? Для кого торжествовать? Эти слова, на мой взгляд, надо понимать так: если будет торжествовать закон, то мир наоборот, не погибнет. Где же рождаются законы? Законы принимает парламент. Высшим представительным и законодательным органом России является Федеральное Собрание. Оно состоит из двух палат: Совета Федерации ( верхняя палата) и Государственной Думы ( нижняя палата). Законодательная деятельность сосредоточена в основном в Государственной Думе. Ее основное назначение- разрабатывать законы и осуществлять финансовый контроль за деятельностью правительства. Задача Совета Федерации - гарантировать, чтобы принятые законы не противоречили интересам российских республик и регионов, исполнялись на всех российских территориях. Высшим представительным и законодательным органом Республики Татарстан является Государственный Совет Республики Татарстан. Он избирается сроком на пять лет и состоит из 100 депутатов. Возглавляет Госсовет председатель - Мухаметшин Фарид Хайрулович. В нашей республике все законы принимаются на двух государственных языках - татарском и русском. Сначала готовится ( разрабатывается) проект закона. Его вносит в парламент или президент, или депутаты, или правительство. Депутаты изучают законопроект, а потом обсуждают его на заседаниях- сессиях, готовят свои предложения-поправки, которые затем принимаются или отклоняются голосованием .Когда законопроект полностью готов, за него вновь голосуют и принимают закон. Закон вступает в силу только после того, как президент его подпишет, и он будет опубликован в средствах массовой информации. Так рождается закон. Кто же создает законы? Созданием законов занимаются депутаты. Депутаты - это граждане страны, которых избрали членами высшего представительного и законодательного органа власти. Это очень ответственные и серьезные люди. Они собираются на заседания парламента, работают над созданием законов, встречаются с избирателями, обсуждают наболевшие проблемы, то есть стараются, чтобы жизнь в стране и республике стала лучше.