Длина одного отрезка 4сма длина другога в3раза больше на сколька см 1из них короче ??ругога

Математика
Длина одного отрезка 4сма длина другога в3раза больше на сколька см 1из них короче ??ругога
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*3=12(см)-длина второго отрезка 12-4=8(см)-один короче другого Ответ:на 8 см
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