Расставьте знаки препинания . Мы живем в такое время когда между разными странами нациями народами людьми разного вероисповедания ежедневно происходят какие-либо конфликты и разногласия . Всем нам конечно нужно учиться понима...
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Расставьте знаки препинания . Мы живем в такое время когда между разными странами нациями народами людьми разного вероисповедания ежедневно происходят какие-либо конфликты и разногласия . Всем нам конечно нужно учиться понимать другого человека прощать чужие ошибки избавляться от собственных обид помня что важнейший закон жизни умение прощать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы живем в такое время, когда между разными странами, нациями, народами, людьми разного вероисповедания, ежедневно происходят какие-либо конфликты и разногласия . Всем нам, конечно, нужно учиться понимать другого человека, прощать чужие ошибки, избавляться от собственных обид, помня, что важнейший закон жизни - умение прощать.
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