Расставьте знаки препинания . Мы живем в такое время когда между разными странами нациями народами людьми разного вероисповедания ежедневно происходят какие-либо конфликты и разногласия . Всем нам конечно нужно учиться понима...

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Расставьте знаки препинания . Мы живем в такое время когда между разными странами нациями народами людьми разного вероисповедания ежедневно происходят какие-либо конфликты и разногласия . Всем нам конечно нужно учиться понимать другого человека прощать чужие ошибки избавляться от собственных обид помня что важнейший закон жизни умение прощать.

Автор: Гость