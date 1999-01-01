Опишите памятник архитектуры вашего города (края) город Санкт-Петербург

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Памятник В. И. Ленину на родине Владимира Ильича - в Ульяновске (1940 г.) работы скульптора М. Манизера и архитектора В. Витмана... В сентябре 1939 г. начались земляные работы по рытью котлована для фундамента. Благодаря напряженной работе коллектива рабочих завода «Монументскульптура" 8 апреля 1940 г. фигура Ленина была отлита, а 13 апреля доставлена на станцию Ульяновск-1. Торжественное открытие памятника состоялось 22 апреля 1940 г., в день 70-летия со дня рождения В.И, Ленина. Весной 1999г. была проведена реконструкция площадки вокруг пьедестала памятника: заменены плиты и бордюрные камни, благоустроены цветочные клумбы и газон. Бронзовая фигура памятника (6,5 м), представляющая собой статую, изображенную в полный рост с выдвинутой вперед правой ногой и повернутой вправо головой (правая рука придерживает развевающийся на ветру плащ, левая сжимает кепку), установлена на высоком постаменте (8,0 м) из гранитных блоков. Постамент (3,0x2.16 м) имеет трехступенчатое основание (ширина нижней части основания 13.10x10,5 м) с лестницами, обращенными на восток и запад. Площадка под основанием (20,38x17,84 м) облицована шлифованной базальтовой плиткой, по периметру площадки разбит цветник. На лицевой стороне постамента надпись: «В.И. Ульянов (Ленин)». Выразительный силуэт хорошо вылепленной, красиво и просто задрапированной фигуры, энергичная, волевая голова Ленина, переданная с большим сходством, - все свидетельствовало о необычайном творческом успехе мастера, с воодушевлением работавшего над ответственным заданием. Статуя великолепно объединена с постаментом, в простых архитектурных формах которого выражена идея энергичного роста, взлета, подъема (архитектор В. Витман). Образ Ленина рисуется здесь перед нами как образ энергичного , мудрого и опытного государственного деятеля....