Помогите сочинить любую сказку 5 класс

Гость: Гость:

В некотором царстве,в волшебном государстве,жил король с королевою,жили в замке прекрасном,возле озера волшебного, и водилась в том озере чудо рыба.приезжали гости заморские любоваться дивом дивным .рыба могла исполнить одно желание -один раз в сто лет и ждали они все этого с нетерпением.вот и захотелось царю ледяного царства,похитеть рыбу чудную,заслал он колдуна в королевство, обернулся колдун птицею и прилетел к озеру волшебному,а там стража стоит ,стережёт озеро.превратился колдун в мышь серую и пробрался к озеру не замеченным. обернулся он в облик человечий ,закинул сеть у края озера и вытянул ,волшебную рыбу. пробило время полночи и настал тот момент когда можно было желание загадать,но знал колдун об этом,схватил рыбу и хотел соколом обернуться,в когти рыбу взять и улететь в ледяное королевство,а тут стража прибежала,и давай стрелять,он возьми да и вымолви -"да,чтоб я провалился на этом месте,как же мне не везёт",а рыба возьми ,да и исполни его желание. там и остался царь,ледяного царства и без колдуна своего и без чудо рыбы,а король с королевою,не опечалились,ведь пройдёт ещё сто лет и их потомки исполнят своё заветное желание.