Как разделить 10 на 485, с остатком.Десятичные дроби не проходили
Математика
Как разделить 10 на 485, с остатком.Десятичные дроби не проходили
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Делите на цело, пока не будете добавлять ноль, проверка легко - умножьте частное на делитель (результат деления). То есть, 0 целых 10 в остатке
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Помогите, пожалуйста) Смесь состоит из азотной и серной кислоты. Химическое кол-во азотной кислоты в смеси в 3 раза больше, чем химическое кол-во...
Русский язык
Запишите слова в три столбика: устаревшие названия а) одежды; б) обуви; в) головных ??боров. ЗАДАНИЕ: Армяк, душегрея, ермолка, зипун, картуз, к...
История
Литература