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Решите уравнение : 1,5 - 16 = 0,5 + 11
Алгебра
Решите уравнение : 1,5 - 16 = 0,5 + 11
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Автор: Гость
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Гость:
Я думан это решается вот так. -14,5=11,5
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