Помогите написать сочинения , Завтра уже сдаем , сегодня нужно написать )) Тема сочинения : Весенний солнечный день , К.Ф. Юон По картине Буду благодарна )) Только не с интернета скопирован

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"Весенний солнечный день" художника Юона Константина Федоровича Начало весны. Уже прилетели грачи. Они облепили своими гнёздами все деревья. Снег ещё лежит на пригорках, но уже весь какой-то потемневший, готовый вот-вот растаять. Ребятишки пользуются последней возможностью покататься на санках с горки. Кто-то залез на крышу невысокого дома и пытается скатиться оттуда, а кто-то повис на заборе. У каждого свои развлечения. Бабы вышли на улицу погреться под яркими солнечными лучами. Они стоят у двухэтажного бревенчатого дома и смотрят на небо. Видимо, там в облаках летят новые стаи птиц, возвращающиеся из дальних мест. Маленький городок дышит весной. Вдали виднеется яркая церквушка с золотыми куполами. Она ярким пятном выделяется на фоне маленьких одноэтажных домишек. Весна идёт, весне -дорогу!