Помогите написать условие к задаче номер 2.составить надо обратные данной

Гость: Гость:

1) В магазине продали 9 тетрадей за 27 руб.Сколько стоит 1 тетрадь?(27/9=3руб) 2)Сколько тетрадей продали, если одна тетрадь стоит 3 руб., а сумма всех тетрадей 27руб.?(27/3=9)