Помогите написать условие к задаче номер 2.составить надо обратные данной

Математика
Помогите написать условие к задаче номер 2.составить надо обратные данной
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) В магазине продали 9 тетрадей за 27 руб.Сколько стоит 1 тетрадь?(27/9=3руб) 2)Сколько тетрадей продали, если одна тетрадь стоит 3 руб., а сумма всех тетрадей 27руб.?(27/3=9)
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