Предложение со словами дезинформация, децентрализация, дезорганизация, демонтаж, образовать, изображение
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Предложение со словами дезинформация, децентрализация, дезорганизация, демонтаж, образовать, изображение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неполная информация — тоже дезинформация. В нашей области в скором времени будет проведена децентрализация Дезорганизация в нашем классе неприемлемая На нашей улице делают демонтаж старого дома Это поможет нам образовать дружный коллектив. Нам нужно передать изображение с съемного носителя на компьютер.
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