0,5*(х-6)=0,8+0,3*(х+8) решите уравнение заранее спасибо
Алгебра
0,5*(х-6)=0,8+0,3*(х+8) решите уравнение заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0.5x-3=0,8+0.3х+2,4 0.5х-0.3=3+2.4 0.2x=5.4 х=27
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