Теплоход по течению реки за 3 часа проплыл 114 км.Затем против течения за 2ч проплыл 64 км. Найдите: 1) собственную скорость теплохода;1) скорость течения реки.

Математика

Теплоход по течению реки за 3 часа проплыл 114 км.Затем против течения за 2ч проплыл 64 км. Найдите: 1) собственную скорость теплохода;1) скорость течения реки.

Автор: Гость