Теплоход по течению реки за 3 часа проплыл 114 км.Затем против течения за 2ч проплыл 64 км. Найдите: 1) собственную скорость теплохода;1) скорость течения реки.
Математика
Теплоход по течению реки за 3 часа проплыл 114 км.Затем против течения за 2ч проплыл 64 км. Найдите: 1) собственную скорость теплохода;1) скорость течения реки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)114:3=38 2)64:2=32.
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