Сочинение по самопознанию.На тему "Сердце,открытое добру".

Обществознание
Сочинение по самопознанию.На тему "Сердце,открытое добру".
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это значит твоё сердце должно творить добро всегда,жить без добра нельзя. К примеру:творить добро это всегда хорошо,спасти котёнка забрав его домой, помочь больным деньгами, помочь бездомному. И ты не когда не оставайся равнодушным потому что твоё "сердце открыто добру".
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