Сочинение по самопознанию.На тему "Сердце,открытое добру".

Гость: Гость:

Это значит твоё сердце должно творить добро всегда,жить без добра нельзя. К примеру:творить добро это всегда хорошо,спасти котёнка забрав его домой, помочь больным деньгами, помочь бездомному. И ты не когда не оставайся равнодушным потому что твоё "сердце открыто добру".