Помогите!!! Напишите сочинение-размышление на тему Моё понимание человеческого счастья

Гость: Гость:

Merrylol Merrylol новичок Человеческое счастье — это и социальная справедливость, когда оплата по труду: не больше, но и не меньше. Технология внедрения этой идеи — фактический хозрасчет. В. П. Кабаидзе, директор Ивановского станкостроительного производственного объединения, предложил четко применять этот принцип и к рабочему, и к министру, перевести на хозрасчет не только заводы, но и науку, и министерства: «Они должны работать, кормиться от нас, а не от бюджета. Вот будет министр «мышей ловить» — будем кормить, не будет — не надо». Человеческое счастье — это и когда колхозник во всем равноправен с рабочим. «Пора восстановить социальную справедливость, — говорил на конференции В. И. Калашников, — ведь до сих пор колхозный стаж для начисления пенсии при переходе на промышленное предприятие не засчитывается, к тому же ниже и минимальный размер пенсии колхозников». Человеческое счастье — это и когда демократия естественна, как воздух, когда ценят талант и труд, когда жизнь выдвигает наверх людей деятельных, мыслящих, самостоятельных, способных работать без понукания. Уровень человеческого счастья измеряется и самым обыденным, казалось бы, будничным: в какой квартире мы живем, сколько зарабатываем, что можем сегодня купить в магазине и по какой цене, как нас лечат... Простое человеческое счастье. Итак, что же это такое – простое человеческое счастье? Оказывается для ощущения полной удовлетворенности жизнью совсем не обязательно иметь островок в тихом океане и собственную яхту стоимость в 3 миллиона евро. Хотя были бы не лишними. Но, вы же не виноваты, что вы не внук Уоррена Баффета, и не владеете сетью отелей Хилтон? Если пересмотреть взгляды на вещи, то вполне можно понять, что счастье вполне достижимо и без этих атрибутов роскоши и богатства. К примеру, вы строите дом. Своими руками, прибивая каждый гвоздик. Построив его, и став его хозяином, вы, возможно, будете более счастливы, чем мультимиллионер, построивший с помощью подрядчиков дворец где-нибудь на побережье Лазурного моря. Или вы мечтаете о хорошем автомобиле. Когда вы его наконец-то купите, вы будете более удовлетворены, чем обладатель гаража машин стоимостью миллион долларов каждая. Вы шли к этой цели достаточно долго и поэтому вы знаете реальную цену. Когда вас окружают близкие вам люди, они здоровы, когда вы душевно спокойны, можете съездить на выходные, на рыбалку с друзьями – вот ценности которые более значимы, чем все материальные блага. Если вам предложат миллиард долларов, но взамен отнимут близкого человека – что вы выберете? Не сомневаюсь, что вы сделаете правильный выбор. Вот оно – простое человеческое счастье! у каждого свое счастье.. Для кого-то счастье это игра с забавным питомцем, для кого-то это путешествия по миру, а для кого-то просто помощь людям. Счастливым называю того, кто способен полюбить дело - за бесполезность, цель - за недостижимость, человека - за недостойность, себя - за существование, жизнь - за абсурдность, смерть - за неизбежность, истину - за всё вместе взятое".