Помогите напишите сочинение "Секрет в шкафу" . (Там должно описываться секрет или по другому сюрприз который ждал в шкафу)

Литература
Помогите напишите сочинение "Секрет в шкафу" . (Там должно описываться секрет или по другому сюрприз который ждал в шкафу)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я хочу написать сочинение на тему "Секрет в шкафу". Однажды у моего одноклассника  Васьки было день рождение . Он позвал меня на его день рождение . Ему исполняется 13 лет . Но я не знал что ему подарить и я пошёл советоваться с мамой . Мама предлагала книгу , канцтовары и многое другое , но мне не один вариант не подошёл . Тогда я пошёл к друзьям  .  Машка и Петька предложили мне торт , Сашка и Варька предложили сапоги и шарф , потому что Васька любил прыгать по лужам ,  а Наташка и Пашка предложили мне спрятаться в шкафу с открыткой , а когда Васька откроет дверь у шкафа я буду кричать " с днем рождения" . Мне этот вариант больше понравился , потому что он дешевле обойдется) Ребята меня провели в шкаф и посадили вместе с открыткой .  Я сидел  и ждал когда откроет эту дверь у шкафа Васька! Когда ребята сказали Ваське открыть шкаф , потому что там был сюрприз! Васька за мечтал и представил что там лежит велосипед или планшет , а лучше айфон! Сказал Васька . Когда он с нетерпением открыл шкаф там он увидел меня ! Я наконец-то  обрадовался и закричал три раза с днем рождения ! Ребята крикнули " Сюрприз в шкафу!"  
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