Помогите!! Напишите все задание кто сможет. Заранее спасибо

География
Помогите!! Напишите все задание кто сможет. Заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-арктический и антарктический 2- субарктический и субантарктический 3- умеренный 4- субтропический 5-тропический 6- субэкваториальный 7- экваториальный но на твоём рисунке экваториальный под#4 по этому нужно подобрать! части поверхности Земли ограниченные тропиками и полярными кругами и различаются по условиям освещенности. Они бывают: полярный( синим цветом ),умеренный(зелёным или оранжевым) и экваториальный ( тропический)(красным цветом)
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