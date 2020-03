Поставить в правильном порядке 1. time / is / the / what / flying ? 2. London / day / are / to leave / what / you / for / planning ? 3. we / arrive / London / is / airport / the / will / what / at ? 4. it / much / will /...

Поставить в правильном порядке 1. time / is / the / what / flying ? 2. London / day / are / to leave / what / you / for / planning ? 3. we / arrive / London / is / airport / the / will / what / at ? 4. it / much / will / how / be ? 5. economy / going / or / to travel / you / first class / are ?

