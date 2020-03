Значение переменной p при n=5 после выполнения программы ProgrammTest; Var p,i,n:integer; Begin Write('Введите цельное n=') Readln(n); p:=1 for i:=1 to n do p:=p*i; Writeln(n,'=',p) End

Автор: Гость