Добрый день. Друзья, подскажите, кто чем может) Найдите нарушения лексических норм в следующих предложениях. Объясните причины речевых ошибок. 1. Он записал песни коренных аборигенов Севера. (житель). абориген-коренной жител...

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Добрый день. Друзья, подскажите, кто чем может) Найдите нарушения лексических норм в следующих предложениях. Объясните причины речевых ошибок. 1. Он записал песни коренных аборигенов Севера. (житель). абориген-коренной житель 2. Уровень несчастных случаев на шахтах увеличился. может быть число, количество несчастных случаев, но не уровень их; 2) уровень может повышаться или понижаться, но не увеличиваться или уменьшаться." 3. Мы вышли к лесистому озеру. (лесному) 4. Сегодня у нас в гостях гости из Мадрида. (без "в гостях") 5. В субботу бутик «Ягуар» учинит показ мод. (устроит) 6. Все демократические силы мира должны соединиться воедино. 7. Оценивая работу отдела, директор не стал придираться к мизерным мелочам и незначительным погрешностям. 8. Закончил образование с золотой медалью. 9. Перед своей смертью он написал завещание. 10. В парке было заложено тридцать два дерева. 11. Депутаты приняли важное решение, которое способствует улучшению отмеченных недостатков. 12. Бабушка ласково кивает добрым морщинистым лицом. 13. Эта борьба ведется под тезисом защиты прав человека.

Автор: Гость