Где находиться остров Шри Ланка?

География
Где находиться остров Шри Ланка?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На юге Индий тра та та та та та
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