Очень нужно! Найти производную функции y=2cos3 (4x)
Математика
Очень нужно! Найти производную функции y=2cos3 (4x)
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