Свежие грибы содержат 90% воды, а сухие -12% воды. Сколько получится сухих грибов из 11 кг свежих?

Математика
Свежие грибы содержат 90% воды, а сухие -12% воды. Сколько получится сухих грибов из 11 кг свежих?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100% - 90% = 10% - составляет обезвоженная часть грибов 11 кг - 100%  Х кг  - 10% составим пропорцию 11:х = 100:10 100х = 11*10 100х = 110 х = 110:100 х = 1,1 (кг) Эта же масса обезвоженных грибов останется и в сушенных и будет составлять 100% - 12% = 88%  тогда 1,1 кг - 88% Х кг - 100% составим пропорцию 1,1:х = 88:100 88х = 1,1*100 88х =110 х = 110:88 х =1,25 (кг) - сухих грибов получится из 11 кг свежих
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Очень нужно! Найти производную функции y=2cos3 (4x)
Ответить
Английский язык
Поставить во множественное число / This is my computer. 2)He has a new suti. 3)This metal is very hard .4) That ship is a Russian one. 5) I heard h...
Ответить
Українська мова
Слово яке починаеться з мякого приголосного нь
Ответить
Литература
Каким я считаю Крылова личное мнение и придумать чем мне крылов помог в жизни
Ответить
Математика
Выполните сложение a) 53 487 723 155 + 10 370 546 664 б)8 423 614 223 + 17 704 367 884 в)1 820 548 + 29 967 303 477 Выполни??е действия 15 213 + 74...
Ответить