Свежие грибы содержат 90% воды, а сухие -12% воды. Сколько получится сухих грибов из 11 кг свежих?

Гость: Гость:

100% - 90% = 10% - составляет обезвоженная часть грибов 11 кг - 100% Х кг - 10% составим пропорцию 11:х = 100:10 100х = 11*10 100х = 110 х = 110:100 х = 1,1 (кг) Эта же масса обезвоженных грибов останется и в сушенных и будет составлять 100% - 12% = 88% тогда 1,1 кг - 88% Х кг - 100% составим пропорцию 1,1:х = 88:100 88х = 1,1*100 88х =110 х = 110:88 х =1,25 (кг) - сухих грибов получится из 11 кг свежих