Помогите пожалуйста Минусы непозиционных систем счисления

Информатика
Помогите пожалуйста Минусы непозиционных систем счисления
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К недостаткам непозиционных система счисления относят: 1. Невозможность представления дробных и отрицательных чисел. 2. Постоянная потребность введения новых знаков , чтобы записать большие числа. 3. Тяжело выполнять арифметические операции, т.к. отсутствует алгоритм выполнения.
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