Помогите пожалуйста Минусы непозиционных систем счисления

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К недостаткам непозиционных система счисления относят: 1. Невозможность представления дробных и отрицательных чисел. 2. Постоянная потребность введения новых знаков , чтобы записать большие числа. 3. Тяжело выполнять арифметические операции, т.к. отсутствует алгоритм выполнения.