Объясните почему именно эти приставки завтра сдавать срочноооооо прям срочнение не куда

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Объясните почему именно эти приставки завтра сдавать срочноооооо прям срочнение не куда
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Презабавный = очень забавный престарый = очень старый преодолеть= пере- приклеить - знач. присоединения привокзальный - около вокзала (приближение) привязать - знач. присоединения прикрикнуть - неполнота действия пришкольный - около школы предобрый = очень добрый приземлиться - приближение прервать = пере-
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