Каким я считаю Крылова + отзыв , придумать чем он помог мне в жизни помите срочно!
Литература
Каким я считаю Крылова + отзыв , придумать чем он помог мне в жизни помите срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крылов выдающийся писатель Его отей был офицером , но когда отец маленького Крылова умер . Ему на плечи легла забота о своей маме младшего брата
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