Всіст цукру в яблуках 9,6%скалько процентов сахара в 75 кг таких же яблок

Гость: Гость:

Хоть в 1 килограмме, хоть в 100 кг- если есть 9,6%, то эти 9,6% будут везде. ОТВЕТ: 9,6% сахара. Дополнительно. А вот сколько сахара в 75 кг яблок находим умножением. 75* 9,6% = 75*0,096 = 7,2 кг сахара - ОТВЕТ