Помогите не поняла тему вообще, до в 8 номера, прошу очень надо, дам 30 баллов
Математика
Помогите не поняла тему вообще, до в 8 номера, прошу очень надо, дам 30 баллов
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Гость:
1)0,7 2)0,27 3)0,574 4)21,8 5)9,83 6)56,144 7)1,05 8)18,045 9)2,003 10)74,000013 11)0,006 12)0,0012
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