Помогите номер 113 пж дам все

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Помогите номер 113 пж дам все
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Счастлив,радостно, грусто и т.д
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