Муравьишка ехал верхом на Гусенице 24минуты ,а потом пересел на Жука и проехал на н??м в 4 раза больший путь.Сколько минут он ехал на Жуке,если Жук передвигается в 8 раз быстрее Гусеницы

Математика
Муравьишка ехал верхом на Гусенице 24минуты ,а потом пересел на Жука и проехал на н??м в 4 раза больший путь.Сколько минут он ехал на Жуке,если Жук передвигается в 8 раз быстрее Гусеницы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24:8=3 (мин.) он ехал одну четвертую часть пути 3*4=12 (мин.) он проехал на жуке ответ 12 минут
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