Муравьишка ехал верхом на Гусенице 24минуты ,а потом пересел на Жука и проехал на н??м в 4 раза больший путь.Сколько минут он ехал на Жуке,если Жук передвигается в 8 раз быстрее Гусеницы

Математика

Муравьишка ехал верхом на Гусенице 24минуты ,а потом пересел на Жука и проехал на н??м в 4 раза больший путь.Сколько минут он ехал на Жуке,если Жук передвигается в 8 раз быстрее Гусеницы

Автор: Гость