1) 10 действительные причастия наст.вр. 2) 10 причастий страдательные прош.вр. 3) 10 дееприч. несов.вида. 4) 10 деепричастия соверш.вида
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1) 10 действительные причастия наст.вр. 2) 10 причастий страдательные прош.вр. 3) 10 дееприч. несов.вида. 4) 10 деепричастия соверш.вида
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Будущий, гадающий,идущий,стоящий, учащий,сидящий,начинающий, встречающий,думающий, напоминающий. 2)Сделанный, купленный, продуманный, образованный, кованый, украденный, проданный, жеваный,печатанный, подаренный. 3)Будучи, думая, идя, начиная,встречая,гадая, сидя, лежа, напоминая, стоя. 4)Сделав, купив,продумав, образовав, подарив, написав,прочитав, ответив, употребив, указав.
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