Какие знаки арифметических действий надо записать в указанном порядке, чтобы рав??нтво (20 10 2)-15=10 стало верным Варианты ответов: 1) -, ÷,-,*. 2) +,-,+,÷. Подскажите пожалуйста!
Математика
Какие знаки арифметических действий надо записать в указанном порядке, чтобы рав??нтво (20 10 2)-15=10 стало верным Варианты ответов: 1) -, ÷,-,*. 2) +,-,+,÷. Подскажите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(20+10: 2)-15=10 ...............................
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