Какие знаки арифметических действий надо записать в указанном порядке, чтобы рав??нтво (20 10 2)-15=10 стало верным Варианты ответов: 1) -, ÷,-,*. 2) +,-,+,÷. Подскажите пожалуйста!

Математика

Какие знаки арифметических действий надо записать в указанном порядке, чтобы рав??нтво (20 10 2)-15=10 стало верным Варианты ответов: 1) -, ÷,-,*. 2) +,-,+,÷. Подскажите пожалуйста!

Автор: Гость