какие факторы обеспечивали германской империи быстрое экономическое развитие в ??онце 19 века

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Воссоединение Германии в единую Германскую империю состоялось, не смотря на то что многие попытки объединения, такие как Рейский и Германский союзы, были не очень удачными. Огромную роль в этом объединении сыграл, в то время, первый министр Пруссии, а в последствии канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк.