10 самых редких слов с пояснением
Литература
10 самых редких слов с пояснением
Ответ(ы) на вопрос:
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1.АГОРА- это городская площадь, рынок, базар.2.БАХТЕРЕЦ - это доспехи, заменявшие латы или кольчугу.3.ГАКИМ -это врачеватель, мудрец.4.ПАГАНИЗМ -это означает - язычество, идолопоклонство.5.САВОЯР- это так называли уличного музыканта в в западных странах. 6.ФАКИН -это итальянский носильщик тяжестей. Иногда употреблялось - факино. 7.ХАЙЛАТЬ -это означает орать, горланить, драть глотку. 8.ЦАРАН- это означает - крестьянин. 9.ЯГА -это шуба мехом наружу. 10.ГРИДНЯ -это помещение при дворе князя для членов княжеской дружины. Иногда употреблялось - гридница.
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