Какая орфаграма в слове тянулись
Русский язык
Какая орфаграма в слове тянулись
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бездарно главная в корне.
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