Вычислите : если че где большими цифрами это целые

Математика
Вычислите : если че где большими цифрами это целые
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