25. Что в системе оборонительных укреплений Смоленска в исторической литературе п??лучило назвать «цитадель»: А. Шеинов бастион; В. Королевский бастион; С. Смоленская крепостная стена.

Литература

25. Что в системе оборонительных укреплений Смоленска в исторической литературе п??лучило назвать «цитадель»: А. Шеинов бастион; В. Королевский бастион; С. Смоленская крепостная стена.

Автор: Гость