Выпишите союзы за стеной разговаривали и радио было включено на полную громкост??

Русский язык
Выпишите союзы за стеной разговаривали и радио было включено на полную громкост??
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Союз -и.В этом предложении всего один союз.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Помогите, пожалуйста, по физике! Какое количество теплоты необходимо сообщить 10 ?? воды, имеющей температуру 0 °С, чтобы нагреть ее до тем¬перат...
Ответить
Алгебра
26+4+9=35 переставьте одну спичку так чтобы ответ был равен 35
Ответить
Английский язык
Помогите выполнит задание. Заранее спасибо!!! Переведите на английский язык, употребляя глаголы в нужном времени. 1. Если он не устанет, он в...
Ответить
Математика
Помогите задачу 20 с действием я в 4 классе
Ответить
Математика
От одной до другой деревни можно дойти пешком за 4ч, если идти со скоростью 6км/ч. за какое время можно проехать это же расстояние на велосипеде, с...
Ответить