Выпишите союзы за стеной разговаривали и радио было включено на полную громкост??
Русский язык
Выпишите союзы за стеной разговаривали и радио было включено на полную громкост??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Союз -и.В этом предложении всего один союз.
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