26+4+9=35 переставьте одну спичку так чтобы ответ был равен 35
Алгебра
26+4+9=35 переставьте одну спичку так чтобы ответ был равен 35
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переставить с 9 на 6, что б вышло: 28+4+3=35
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