Помогите выполнит задание. Заранее спасибо!!! Переведите на английский язык, употребляя глаголы в нужном времени. 1. Если он не устанет, он выучит это стихотворение. 2. Я думаю, что моя сестра больна. 3. Через неделю мы по...
Английский язык
Помогите выполнит задание. Заранее спасибо!!! Переведите на английский язык, употребляя глаголы в нужном времени. 1. Если он не устанет, он выучит это стихотворение. 2. Я думаю, что моя сестра больна. 3. Через неделю мы поедем на море.-Мы будем плавать, если вода не будет холодной. . 4. Сейчас он очень занят, но завтра он будет свободен. 5. Ты пойдешь с нами на прогулку? — Нет, я останусь дома. 6. Мы пойдем на концерт, когда я буду свободна. 7. Каждый год он уезжает в село, но в этом году он ту- да не поедет. . 8. Я полечу туда самолетом, если куплю билет. 9. Она пойдет к врачу, если не почувствует себя лучше. 10. Что ты будешь делать, если мамы не будет дома? — Я подожду ее во дворе. . 11. Если ты не позавтракаешь, ты пойдешь в школу голодным. 12. Все будут удивлены, если он поступит в институт. 13. Когда она будет готовиться к докладу, она будет работать в библиотеке. 14. Почему ты тут сидишь? Твоих родителей нет дома? 15. Если она напишет вам, дайте мне ее адрес. Я хочу написать ей письмо. 16. Мы всегда заходим в это кафе после работы. Завтра мы тоже пойдем туда, если не будем спешить. 17. Никто не будет с тобой разговаривать, если ты будешь грубым.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
If he won't be tired, he will learn this poem. I think my sister is ill. We will go to seaside in a week. We will swim, if the water won't be cold. He is very busy now, but he will be free tovorrow. Will you go to walk with us? - No, I'll stay home. We will go to the concert when I will be free. He go to the country every year, but he won't go there in this year. I will fly by plane if I will buy the ticket. She will go to a doctor if she won't feel better. What are you going to do if mum won't be home? I will wait her outside. If you won't have a breakfast you will go to the school hungry. Everyone will be surprised, if he will enter in institute. When she will prepare to the paper, she will work in the library. Why do you sit there? Are your parents outdoor? If she write you, give me her address. I want to send a mail her. We always come in this cafe after work. We will go there tomorrow too, if we won't hurry. Nobody won't talk with you if you will be rude.
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