Помогите выполнит задание. Заранее спасибо!!! Переведите на английский язык, употребляя глаголы в нужном времени. 1. Если он не устанет, он выучит это стихотворение. 2. Я думаю, что моя сестра больна. 3. Через неделю мы по...

Английский язык

Помогите выполнит задание. Заранее спасибо!!! Переведите на английский язык, употребляя глаголы в нужном времени. 1. Если он не устанет, он выучит это стихотворение. 2. Я думаю, что моя сестра больна. 3. Через неделю мы поедем на море.-Мы будем плавать, если вода не будет холодной. . 4. Сейчас он очень занят, но завтра он будет свободен. 5. Ты пойдешь с нами на прогулку? — Нет, я останусь дома. 6. Мы пойдем на концерт, когда я буду свободна. 7. Каждый год он уезжает в село, но в этом году он ту- да не поедет. . 8. Я полечу туда самолетом, если куплю билет. 9. Она пойдет к врачу, если не почувствует себя лучше. 10. Что ты будешь делать, если мамы не будет дома? — Я подожду ее во дворе. . 11. Если ты не позавтракаешь, ты пойдешь в школу голодным. 12. Все будут удивлены, если он поступит в институт. 13. Когда она будет готовиться к докладу, она будет работать в библиотеке. 14. Почему ты тут сидишь? Твоих родителей нет дома? 15. Если она напишет вам, дайте мне ее адрес. Я хочу написать ей письмо. 16. Мы всегда заходим в это кафе после работы. Завтра мы тоже пойдем туда, если не будем спешить. 17. Никто не будет с тобой разговаривать, если ты будешь грубым.

Автор: Гость