От одной до другой деревни можно дойти пешком за 4ч, если идти со скоростью 6км/ч. за какое время можно проехать это же расстояние на велосипеде, скорость которого в 2 раза больше
Математика
От одной до другой деревни можно дойти пешком за 4ч, если идти со скоростью 6км/ч. за какое время можно проехать это же расстояние на велосипеде, скорость которого в 2 раза больше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4X6=24 путь 6X2=12 скорость на велосипеде 24:12=2ч
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