От одной до другой деревни можно дойти пешком за 4ч, если идти со скоростью 6км/ч. за какое время можно проехать это же расстояние на велосипеде, скорость которого в 2 раза больше

Математика

От одной до другой деревни можно дойти пешком за 4ч, если идти со скоростью 6км/ч. за какое время можно проехать это же расстояние на велосипеде, скорость которого в 2 раза больше

Автор: Гость