Как записать формулу в Паскале p=nkT с полным решением??

Информатика
Как записать формулу в Паскале p=nkT с полным решением??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В паскале эта формула будет выглядеть так p:=n*k*T; если это решение считается не полным, то значит проблема в вопросе
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