Как записать формулу в Паскале p=nkT с полным решением??
Информатика
Как записать формулу в Паскале p=nkT с полным решением??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В паскале эта формула будет выглядеть так p:=n*k*T; если это решение считается не полным, то значит проблема в вопросе
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