О чем книга винни пух 2-3 предложения
Литература
О чем книга винни пух 2-3 предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эта книга об одном медвежонке, которого звали Винни Пух. У него было много-много друзей. Из них: Пятачок, Сова, Кролик, Осел и другие. Это очень забавная книга.
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