Две трубы работая одновременно наполняют бассейн за 11 часов 40 минут а одна первая труба наполняет бассейн за 28часов за сколько часов наполняет бассейн одна вторая труба?

Математика
Две трубы работая одновременно наполняют бассейн за 11 часов 40 минут а одна первая труба наполняет бассейн за 28часов за сколько часов наполняет бассейн одна вторая труба?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)производительность трубы А * 11 2/3 + производетельность  трубы Б * 11 2/3 = 1 (где 1 - объем бассейна) 2)производительност трубы А = 1   /    28  3) подставляем пример 2) в пример 1) 1/28     *    35/3 +   произ Б * 35/3 = 1 произв Б = 1/20  труба Б наполнит бассейн за 20 часов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Алюминиевый брусок массой 270г опущен в спирт определите вес этого бруска в спирте
Ответить
Биология
К хвостатым земноводным относятся : 1) тритоны 2) жабы 3) лягушки
Ответить
Математика
От одной лодки одновременно в противоположных направлениях отошли две моторные лодки.Одна шла со скоростью 250 м/мин,а другая со скоростью 200 м/ми...
Ответить
Русский язык
Какая орфографии в слове тянулись
Ответить
Математика
Вычислите : если че 16 это целых, 3 это тоже целая, 2 тоже целая 1 тоже целая , , под буквой г 3 тоже целая.
Ответить