Две трубы работая одновременно наполняют бассейн за 11 часов 40 минут а одна первая труба наполняет бассейн за 28часов за сколько часов наполняет бассейн одна вторая труба?
Математика
Две трубы работая одновременно наполняют бассейн за 11 часов 40 минут а одна первая труба наполняет бассейн за 28часов за сколько часов наполняет бассейн одна вторая труба?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)производительность трубы А * 11 2/3 + производетельность трубы Б * 11 2/3 = 1 (где 1 - объем бассейна) 2)производительност трубы А = 1 / 28 3) подставляем пример 2) в пример 1) 1/28 * 35/3 + произ Б * 35/3 = 1 произв Б = 1/20 труба Б наполнит бассейн за 20 часов
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