Две трубы работая одновременно наполняют бассейн за 11 часов 40 минут а одна первая труба наполняет бассейн за 28часов за сколько часов наполняет бассейн одна вторая труба?

Математика

Две трубы работая одновременно наполняют бассейн за 11 часов 40 минут а одна первая труба наполняет бассейн за 28часов за сколько часов наполняет бассейн одна вторая труба?

Автор: Гость