Алюминиевый брусок массой 270г опущен в спирт определите вес этого бруска в спирте
Физика
Алюминиевый брусок массой 270г опущен в спирт определите вес этого бруска в спирте
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вес бруска P=m*g-Fa Объем бруска V=m/p=270/2,7=100см куб P=g*(m-V*pc)=9,8*(0,27-1*10^-4*790)=1,91H
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