К хвостатым земноводным относятся : 1) тритоны 2) жабы 3) лягушки

Биология
К хвостатым земноводным относятся : 1) тритоны 2) жабы 3) лягушки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
тритоны  у них точно есть хвост !
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