К хвостатым земноводным относятся : 1) тритоны 2) жабы 3) лягушки
Биология
К хвостатым земноводным относятся : 1) тритоны 2) жабы 3) лягушки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
тритоны у них точно есть хвост !
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
От одной лодки одновременно в противоположных направлениях отошли две моторные лодки.Одна шла со скоростью 250 м/мин,а другая со скоростью 200 м/ми...
Русский язык
Математика
Вычислите : если че 16 это целых, 3 это тоже целая, 2 тоже целая 1 тоже целая , , под буквой г 3 тоже целая.
Математика