Два туриста вышли одновременно навстречу друг другу из пунктов , расстояние между которыми 18 км . скорость одного 4км/ч , а второго 5 км/ч. Через сколько часовтони встретятся

Математика
Два туриста вышли одновременно навстречу друг другу из пунктов , расстояние между которыми 18 км . скорость одного 4км/ч , а второго 5 км/ч. Через сколько часовтони встретятся
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость сближения: 4+5 = 9 км/ч Время до встречи: 18:9=2 часа Ответ: через 2 часа.
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