Два туриста вышли одновременно навстречу друг другу из пунктов , расстояние между которыми 18 км . скорость одного 4км/ч , а второго 5 км/ч. Через сколько часовтони встретятся

Математика

Два туриста вышли одновременно навстречу друг другу из пунктов , расстояние между которыми 18 км . скорость одного 4км/ч , а второго 5 км/ч. Через сколько часовтони встретятся

Автор: Гость