Два туриста вышли одновременно навстречу друг другу из пунктов , расстояние между которыми 18 км . скорость одного 4км/ч , а второго 5 км/ч. Через сколько часовтони встретятся
Математика
Два туриста вышли одновременно навстречу друг другу из пунктов , расстояние между которыми 18 км . скорость одного 4км/ч , а второго 5 км/ч. Через сколько часовтони встретятся
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость сближения: 4+5 = 9 км/ч Время до встречи: 18:9=2 часа Ответ: через 2 часа.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Какой слово может быть в предложении:рыба со страшной силой хлеснула хвостом и пр??шла под самой ло_ской?
Физика
Математика