Разложите выражения на множетели : А)4*(b-3)^2-9 Б)(а+1)^3-8а^6 B)(2a-b^2)-(2a-b)*(a-1)+(a-1)^2
Математика
Разложите выражения на множетели : А)4*(b-3)^2-9 Б)(а+1)^3-8а^6 B)(2a-b^2)-(2a-b)*(a-1)+(a-1)^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)4(b-3)²-9=(2(b-3)-3)(2(b-3)+3)=(2b-6-3)(2b-6+3)=(2b-9)(2b-3) 2) (a+1)³-(2a²)³=((a-1)-2a²)((a+1)²+2a²(a+1)+4a^4)
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