Помогите решить задачу по физике Каков вес железа объёмом 1 см3 в чистой воде?даю 20 баллов.
Физика
Помогите решить задачу по физике Каков вес железа объёмом 1 см3 в чистой воде?даю 20 баллов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=p*V*g-pж*V*g=V*g*(p-pж)=1*10*(7800-1000)/1000000=0,068 H
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